Aiwanger: „Söder ist der Vorsichtige, ich bin der Pragmatische“

Von Schwäbische Zeitung und Günter Peitz

Nahezu abgelaufen ist das Jahr 2011. Höchste Zeit, ein rundes Jubiläum zu würdigen, das in diesem nun zu Ende gehenden Jahr begangen worden ist: 75 Jahre Escher-Werkskapelle. Letzter einer ganzen Reihe von firmeninternen Auftritten im Jubiläumsjahr 2011, die von den 15 Musikanten mit ihrem musikalischen Leiter Alexander Boscher bei Voith Sulzer, Andritz Hydro absolviert worden sind, war das Weihnachtsblasen in den einzelnen Abteilungen am letzten Arbeitstag vor dem Fest.