Agrarminister Hauk rechnet wieder mit besserer Erdbeerernte

Keine Frostschäden und ein sonniges Frühjahr sind gut für die Erdbeeren: Im laufenden Jahr erwartet das baden-württembergische Agrarministerium wieder eine durchschnittliche Erdbeerernte, wie Ressortchef Peter Hauk (CDU) in Stuttgart mitteilte. In den vergangenen Jahren wurden im Durchschnitt etwa 23 000 Tonnen Früchte eingebracht. Aufgrund der Frostschäden war die Erntemenge 2017 mit rund 19 000 Tonnen landesweit deutlich reduziert.

Hauk sagte, rund jede sechste in Deutschland erzeugte Erdbeere stamme aus Baden-Württemberg. Aktuell seien im Land rund 2300 Hektar Erdbeerfläche in Produktion. Die Gesamtfläche inklusive Junganlagen betrage zurzeit rund 3500 Hektar landesweit. Die offizielle Saisoneröffnung 2018 soll am 8. Mai in Lautenbach (Ortenaukreis) stattfinden. Hauk sagte, die Erdbeere sei im Südwesten eine ausgesprochen saisonale Frucht.

