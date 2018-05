Sein Revier auf einem See in Rastatt will ein Schwan offenbar nicht mit Schwimmern teilen. Ein Badegast informierte die Ortsverwaltung über das aggressive Tier - und die mahnt nun zur Vorsicht. Der Schwan auf dem Sämannsee, ein Männchen, beschütze wahrscheinlich dort abgelegte Eier, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Badende sollten sich am besten fernhalten, bis die Küken geschlüpft seien. Das wird nach Angaben des Vogelexperten Pierre Fingermann, den die Verwaltung zurate zog, schon bald sein. „Bis dahin gilt: Vorsichtig sein, Rücksicht auf das Tier - immerhin ein werdender Vater - nehmen und am besten fernbleiben, wenn der Schwan in Sicht ist.“ Sollte er angriffslustig werden, rät der Experte: „Sich großmachen und schreien.“ Das schrecke ab.