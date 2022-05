Afrikanische Schweinepest im Südwesten angekommen

Lange hatte sich das Land auf diesen Moment vorbereitet, nun ist er da: Im Südwesten gibt es den ersten bestätigten Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest, kurz: ASP. „Es war nur eine Frage der Zeit“, erklärte Agrarminister Peter Hauk (CDU) am Donnerstag. Baden-Württemberg ist damit nach Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern das vierte Bundesland, in dem die Tierseuche nachgewiesen wurde. Gefährlich für den Menschen ist sie nicht

In dem betreffenden Betrieb in Südbaden seien seit vergangener Woche mehrere Schweine verendet, erläuterte Hauk. Zwei von ihnen habe das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in Freiburg zur Feststellung der Todesursache untersucht. Die Laboruntersuchungsergebnisse hätten einen ersten Hinweis auf ASP gegeben. Das Friedrich-Loeffler-Institut als Nationales Referenzlabor habe den Befund am Mittwoch bestätigt.

Für Menschen ungefährlich

Um die Seuche einzudämmen, greifen in der betroffenen Region nun viele Beschränkungen. Inzwischen seien mehrere Tiere im Mastschweinebetrieb an der Seuche verendet, alle anderen Schweine aus dem Bestand wurden zudem durch das Landratsamt getötet. Die Afrikanische Schweinepest ist eine schwere Virusinfektion, die ausschließlich Schweine, also Wild- und Hausschweine, betrifft und für sie meist tödlich ist. Für den Menschen ist die ASP ungefährlich.

Die Behörden richten um den betroffenen Betrieb nun umgehend eine Sperrzone mit einem Radius von drei Kilometern ein. In dieser Zone dürfen Schweinen weder in die Betriebe hineingebracht, noch herausgeholt werden. Dies gilt auch für frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus Schlachthöfen oder Wildverarbeitungsbetrieben. Tierische Nebenprodukte und Gülle, Mist und Einstreu von Schweinen dürfen ebenfalls nicht aus den Betrieben gebracht werden. Ausnahmen sind nur unter strengen Auflagen möglich.

Zwei Zonen zur Eindämmung der Seuche

Um die Sperrzone herum gibt es eine sogenannte Überwachungszone, deren Radius mindestens zehn Kilometer groß ist. In dieser Zone gelten vergleichbare Regeln wie in der Sperrzone, laut Agrarministerium gibt es jedoch im Einzelfall gewisse Erleichterungen. Von den Einschränkungen betroffen sind die Landkreise Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald und der Ortenaukreis. „Da es sich um einen Seuchenausbruch bei Hausschweinen handelt, gibt es keine Beschränkungen für pflanzliche Produkte“, erklärte Hauk und nannte als Beispiele Futtermittel, Stroh oder andere landwirtschaftliche Produkte wie Rindfleisch, Obst und Gemüse. „Diese dürfen weiterhin verbracht werden.“

Wie der Erreger in den Betrieb gelangt war, sei noch unklar, so Hauk. „Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass der Eintrag durch menschliches Handeln verursacht wurde.“ Bislang sei noch kein krankes Wildschwein gefunden worden. Das ist die große Sorge: Wildschweine könnten sich infizieren und die Seuche großflächig weitertragen. Um das zu verhindern, werden in den drei betroffenen Landkreisen alle Wildschweine, die erlegt oder durch einen Unfall getötet werden, serologisch untersucht. Den Jägern werden dazu Probenkits zur Verfügung gestellt, so das Ministerium.

Ursprung im Warzenschwein

Ihren Ursprung hat die ASP in afrikanischen Warzenschweinen. Im Jahr 2007 wurde der Erreger nach Georgien eingeschleppt. Seither breitet sich die ASP über Russland und das Baltikum nach Europa aus. Dabei kam es immer wieder zu sog. Sprunginfektionen, wie in den zurückliegenden Jahren in der Tschechischen Republik, in Belgien und Mecklenburg-Vorpommern und zuletzt in Italien. Im September 2020 wurde ein erster Fall bei einem Wildschwein in Deutschland bestätigt.