Affalterbach: Brand setzt möglicherweise Schadstoffe frei

Beim Brand zweier Fahrzeugbatterien in Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) ist möglicherweise eine Wolke mit schädlichen Stoffen freigesetzt worden. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Feuerwehr führte Messungen durch. Die Lithium-Ionen-Batterien waren am Dienstag in einem Betrieb in Brand geraten. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

