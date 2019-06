Sie wollen Wolfgang Gedeon loswerden, schon zum zweiten Mal: Der AfD-Bundesvorstand hat im Dezember erneut ein Parteiausschlussverfahren gegen den Landtagsabgeordneten aus Singen gestartet. Ob es diesmal klappt? Fraglich. Seine Partei wirft Gedeon vor, Hass gegen Juden zu schüren und somit der Partei zu schaden. Ein Streit ums Geld heizt die Auseinandersetzung zusätzlich an.

Nicht nur der Beziehungsstatus zwischen Wolfgang Gedeon und seiner Partei ist kompliziert. Kompliziert ist auch, wie es mit dem Ziel des AfD-Bundesvorstands weitergeht, Gedeon aus der Partei zu werfen. Die beiden stellvertretenden Bundessprecher Kay Gottschalk und Albrecht Glaser hatten den Antrag auf Parteiausschluss Gedeons Ende Dezember 2018 beim Landesschiedsgericht der Partei in Reutlingen eingereicht – das zwölfseitige Papier liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor. Das Gericht hatte ein Jahr zuvor ein erstes Parteiausschlussverfahren gegen Gedeon beendet – zugunsten des 72-jährigen Arztes. Das Schiedsgericht führte vor allem formale Gründe an. Zudem seien die Antisemitismus-Vorwürfe gegen Gedeon nicht ausreichend belegt, hieß es im Urteil.

Mit dem zweiten Ausschlussverfahren befasst sich das Reutlinger Gremium aber nicht. Das Bundesschiedsgericht der AfD mit Sitz in Stuttgart verwies den Vorgang am 9.April an das Landesschiedsgericht in Berlin. Nachdem die Richter dort kürzlich wegen parteiinterner Querelen geschlossen zurückgetreten sind, liegt das Verfahren nun in den Händen des AfD-Landesschiedsgerichts von Schleswig-Holstein. Der Grund: Mitglieder des Landesschiedsgerichts im Südwesten hatten sich laut Kollegen in Schleswig-Holstein für befangen erklärt.

Judenfeindliche Schriften

Lange schon gibt es intern Streit um Wolfgang Gedeons Schriften und Äußerungen. Gutachter im Auftrag der AfD hatten antisemitische Äußerungen in Gedeons Büchern gefunden. Im Sommer 2016 hatte sich deshalb die noch junge AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag gespalten. Nachdem Gedeon auf Druck selbst ausgetreten war, verschmolzen die Fraktionen wieder. Viele in der Fraktion blieben ihm wohlgesonnen. Mit dem Abgeordneten Stefan Räpple, gegen den ebenfalls ein Parteiausschlussverfahren läuft, teilt sich Gedeon eine Mitarbeiterin. Fraktionsintern heißt es, dass Gedeon weiter bestens informiert und eingebunden sei.

Der Antrag auf Parteiausschluss umfasst zwölf Seiten und viele Vorwürfe. Darin heißt es etwa, Gedeon habe eine „offensichtlich antisemitische Grundhaltung“. Die Mitgliedschaft in der AfD nutze er vor allem dafür, sein Gedankengut in die Partei und in die breite Öffentlichkeit zu tragen und „in parteischädigender Art und Weise Werbung für seine Bücher und die darin dargestellten Ansichten“ zu machen. „Dies rechtfertigt ein Parteiausschlussverfahren, um weiteren, schweren Schaden von der Partei abzuwenden“, heißt es weiter. Ein Beispiel hierfür: In seinem jüngsten Buch „Ich, die AfD und der Antisemitismus“ von 2018 erfülle Gedeon eine klassische Definition von Antisemitismus, „indem er von einer jüdischen Rasse spricht“.

In dem Buch pflege Gedeon Verschwörungstheorien, kritisieren die Antragssteller. Der Bundesvorsitzende Alexander Gauland etwa werde als „Einflussagent des Verfassungsschutzes“ bezeichnet. Die FPÖ in Österreich und die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Niederlanden seien bereits „zionistische Parteien“ – die also eine Stärkung und Ausbreitung des Staates Israel unterstützten. Solche Äußerungen könnten den Verfassungsschutz auf den Plan rufen, befürchten die Antragssteller.

Der Bundesvorstand kritisiert Gedeon zudem dafür, dass er zur Gründung der Gruppe „Juden in der AfD“ im Oktober 2018 sagte, diese sei „im günstigsten Fall überflüssig wie ein Kropf, im ungünstigsten Fall handelt es sich um eine zionistische Lobbyorganisation, die den Interessen Deutschlands und der Deutschen zuwiderläuft“. Das seien Thesen, „die dem radikalen Antisemitismus der Nationalsozialisten ähneln“.

In seiner 14-seitigen und mit umfangreichem Anhang ergänzten Erwiderung an das Landesschiedsgericht weist Gedeon sämtliche Vorwürfe von sich. „Der gegen mich gerichtete Antrag ist erkennbar zum Zweck der Einschränkung der innerparteilichen Meinungsbildung und Demokratie erfolgt“ – und sei deshalb als unzulässig zurückzuweisen, erklärt er. Keine seiner Äußerungen oder Schriften enthielten Antisemitismus, verletzten die Menschenwürde, beeinträchtigten die freiheitlich demokratische Grundordnung oder die Grundsätze der AfD.

Inzwischen hat der Bundesvorstand seine Vorwürfe gegen Gedeon ergänzt. Ein Entwurfstext an das Landesschiedsgericht Schleswig-Holstein, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, verweist auf eine Rede Gedeons im Stuttgarter Landtag am 30. März, die für einen Eklat gesorgt hatte. Gedeon hatte in der Debatte gesagt: „Der Kolonialismus ist Zeichen dafür, dass die europäische weiße Rasse anderen Völkern und Ethnien zivilisatorisch weit überlegen war.“ Seine Folgerung: „Man kann durchaus sagen, dass man den Völkern dort durch die Kolonialisierung eine Menge Blut und Schweiß erspart hat.“ Für den Bundesvorstand sind dies „rassistische Äußerungen“.

Außerdem streitet die Partei mit Gedeon ums Geld. Zum April 2018 hat die Landespartei eine Abgabe für Mandatsträger in die Satzung aufgenommen. Dies ist – neben Parteispenden, Steuergeld und Mitgliedsbeiträgen – eine übliche Einnahmequelle für Parteien. Die AfD verlangt von ihren Mandatsträgern sechs Prozent vom Bruttogehalt und möglichen Zulagen, etwa wenn sie eine besondere Funktion in der Fraktion haben. Gedeon verstoße also vorsätzlich gegen die Satzung der Partei, heißt es im Textentwurf.

Geld an Bedingungen geknüpft

„Ich habe meine Zahlungen an vier Bedingungen geknüpft“, erklärt Gedeon auf Nachfrage, will aber nur zwei nennen. Die erste: „Das Parteiausschlussverfahren soll sofort eingestellt werden.“ Zudem fordert er einen Parteitagsbeschluss zu den Spendenaffären der AfD. Sowohl Bundsprecher Jörg Meuthen wie auch Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel sollen unrechtmäßige Zahlungen aus der Schweiz erhalten haben. Die Aufarbeitung der Vorgänge läuft noch. Gedeon fordert, „dass Meuthen, Weidel und Co. den Schaden, den sie angerichtet haben, selbst begleichen müssen“ und mögliche Strafzahlungen nicht aus Parteigeldern geleistet werden.