Eineinhalb Wochen vor dem Landesparteitag der AfD in Sulz ist noch völlig offen, wer die Partei im Südwesten künftig führen wird. Beim Landesverband gab es am Mittwoch noch keinen ernstzunehmenden Bewerber, der den scheidenden Landessprechern Lothar Maier und Bernd Grimmer nachfolgen möchte. Maier gibt seine Funktion auf, weil er auf der Landesliste für die Bundestagswahl hinter Spitzenkandidatin Alice Weidel auf dem zweiten Platz und zugleich Chef der Stuttgarter AfD-Gemeinderatsfraktion ist. Grimmer ist in der Landtagsfraktion engagiert. Vom Parteitreffen am 4./5. März in Sulz am Neckar sollen die Medien nach einer Empfehlung des scheidenden Landesvorstandes berichten dürfen.

AfD-Landesvorstand