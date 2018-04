AfD präsentiert eigenen Kandidaten für Amt des Landtagsvize

Die AfD hat einen eigenen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten im baden-württembergischen Landtag ins Rennen geschickt. Sie schlug am Mittwoch im Landtag den Abgeordneten Heiner Merz vor. Er konkurriert mit der CDU-Abgeordneten Sabine Kurtz. Gewählt ist, wer in geheimer Abstimmung mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen bekommt. Das Vorschlagsrecht für den Landtagsvize steht eigentlich der CDU als zweitgrößter Fraktion zu.

Zuvor hatte sich Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand gegen die Wahl der CDU-Abgeordneten Sabine Kurtz zur Vizepräsidentin ausgesprochen. Hildenbrand führte als Grund für seine Zweifel Kurtz' Umgang mit dem Thema Homosexualität an. Kurtz habe sich auf seine Fragen am Dienstag hin nicht klar von pseudowissenschaftlichen Umpolungsversuchen an Homosexuellen distanziert. Solange Kurtz diese menschenfeindlichen und gefährlichen Praktiken nicht verurteile, sei sie als Landtagsvizepräsidentin ungeeignet, sagte Hildenbrand.

