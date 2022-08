AfD-Politiker Gögel: Wir wollen im Südwesten mitregieren

Die AfD in Baden-Württemberg hat zuletzt viel verloren: Bei der jüngsten Landtagswahl ein Drittel der Stimmen im Vergleich zu 2016, ein Drittel ihrer Mitglieder, und nun steht der Landesverband auch noch unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.

Der Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, Bernd Gögel, glaubt dennoch daran, dass seine Partei mittelfristig an der Landesregierung beteiligt sein wird. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ zieht der 67-Jährige dafür aber rote Linien – etwa beim Windkraftausbau im Südwesten.

Herr Gögel, die AfD wird in Baden-Württemberg jetzt auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Was bedeutet das für Ihre politische Arbeit?

Das hat noch keine direkten Auswirkungen. Das ist unschön, aber es ist zu erwarten gewesen. Ich gehe nicht davon aus, dass Mitglieder der Fraktion unter Beobachtung oder Verfolgung stehen. Wir haben eine dezidierte Meinung zum Verfassungsschutz, der aus unserer Sicht vielmehr ein Regierungsschutz ist.

Wenn es Anhaltspunkte gibt, sind Einzelfälle zu prüfen und einem Verfahren zuzuleiten, aber nicht Organisationen unter Generalverdacht zu stellen.

Mittlerweile wird die AfD im Bund und in mehreren Bundesländern beobachtet. Nach Ansicht der Verfassungsschützer gibt es also „deutliche Anzeichen für verfassungsfeindliche Bestrebungen“.

Baden-Württemberg ist separat zu betrachten. Gegen Pauschalisierungen wehre ich mich, das ist ungerecht. Unsere Bundesvorsitzende Alice Weidel hat angekündigt, dagegen rechtlich Einspruch zu erheben. Es ist nicht schön, außer uns juristisch zu wehren, gibt es keine Chance.

Im Gutachten des Bundesverfassungsgerichts von 2020 tauchen Sie selbst namentlich auf. Sie haben ja auch, ebenso wie der neue Landesparteichef Emil Sänze, die Erfurter Resolution unterzeichnet, die als Gründungsakte des inzwischen formell aufgelösten extremistischen Flügels Ihrer Partei gilt.

Ich bin mal in den Bericht reingekommen, weil ich in Mosbach einen Vortrag zur Ostpolitik gehalten habe und am Schluss leider nicht mehr über den Zwei-plus-Vier-Vertrag sprechen konnte. (Anm. d. Red.: Der Vertrag mit Unterzeichnung von Frankreich, Großbritannien, den USA und der Sowjetunion hat die Wiedervereinigung der BRD mit der DDR auf den Weg gebracht.)

Ich bin unterbrochen worden und konnte den Gedanken nicht zu Ende ausführen. Ich habe mich schriftlich beim Bundesverfassungsschutz dazu eingelassen, das wurde aber nicht rückwirkend korrigiert. Solche Fälle gibt es mit Sicherheit einige in diesem gesamten Gutachten.

Es gab zudem mehrere Austritte aus der Fraktion und der Partei, etwa Claudia Martin, Doris Senger, Stefan Herre und Harald Pfeiffer. Alle begründen den Schritt mit einem extremer werdenden Kurs.

Das war in der letzten Legislatur. Seit dieser haben wir keine derartige Schlagzeile mehr geliefert. Es herrscht eine seriöse Fraktionsführung. Ob es für Pfeiffer und Herre die ausschlaggebenden Gründe waren, ist zudem zu hinterfragen. Wir bewegen uns in einem guten Fahrwasser, ich bin nicht unzufrieden.

Bei der Landtagswahl 2021 hat die AfD sechs Sitze und 5,4 Prozent der Stimmen verloren. Ihnen ist ein Drittel der Mitglieder weggelaufen. Woran liegt das?

Das hat sicher mehrere Gründe. 2016 sind wir in der Hochphase der Flüchtlingskrise mit hervorragendem Ergebnis in den Landtag eingezogen. Unter Corona konnten wir nicht in der Fläche sein. Wir haben uns von Leuten getrennt, die seit Langem keine Beiträge mehr bezahlt haben. Auf parlamentarischer Ebene sind wir aber immer noch der stärkste westdeutsche Landesverband.

Wir haben nun einen neuen Landesvorstand, in dem die Fraktion mit vier Mitgliedern stark vertreten ist – unter anderem mit unserem Parlamentarischen Geschäftsführer Emil Sänze als neuem Co-Vorsitzenden. Das führt zu kurzen Wegen. Wir wollen uns weiter konsolidieren, Mitglieder gewinnen und politisch nach außen durchdringen. Das sind Dinge, die wir in der Fraktionsklausur im Herbst erarbeiten wollen.

Seit Jahren gibt es erbitterten Streit im Landesverband. Beim Parteitag sprachen Landtagsabgeordnete öffentlich von Beleidigungen, Bedrohungen und sogar Erpressungsversuchen. Woran liegt das?

Diese Partei lebt von den Basismitgliedern. Die konnten über zwei Jahre nirgends prominent ihren Unmut äußern. Der Landesparteitag war eine Plattform, die die Mitglieder hierfür wollen und auch genutzt haben.

Sie selbst standen für einen Kurs, der die AfD mittelfristig koalitionsfähig machen wollte. Ist das noch Ihr Ziel, wie wollen Sie es erreichen?

Das ist nach wie vor so. Ich bin kein Fantast, wir werden keine absolute Mehrheit erreichen. Deshalb wird uns nichts anderes übrig bleiben, als irgendwann mal in Koalitionsverhandlungen zu gehen. In der letzten Legislatur waren wir nicht das beste Beispiel für einen verlässlichen Partner.

Da müssen wir noch eine ganze Wegstrecke zurücklegen, um Seriosität und Vertrauen zu gewinnen – und den Verfassungsschutz abzuwimmeln. Dafür haben wir in dieser und hoffentlich in der nächsten Legislatur die Gelegenheit. Wir werden ein Partner sein, mit dem man wird sprechen müssen.

Mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist sich die AfD nicht ganz einig. Ihr Bundesvorsitzender Tino Chrupalla sagte dazu: „Das ist die Aufgabe der Ukraine, nicht meine. Als Bundesrepublik Deutschland haben wir keinerlei Bündnisverpflichtungen. Ich vertrete deutsche Interessen.“ Wie sehen Sie das?

Humanitäre Hilfe für Menschen, die hierher flüchten, ist da. Dass wir finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, ist auch klar. Waffenlieferungen in Krisengebiete lehnen wir aber ab. So richtig dahinter stehen ja auch die Regierungsvertreter nicht, die drehen sich im Kreis. Wir müssen mit allen Möglichkeiten versuchen, diesen Krieg zu beenden – dabei müssen wir auch auf die Ukraine einwirken.

Und Sanktionen gegen Russland?

Die Grundsatzentscheidungen zu Sanktionen lehnen wir ab, die haben nie funktioniert. Wir schaden uns noch mehr damit als denen, die von den Sanktionen betroffen sind. Wenn man einmal die falsche Grundsatzentscheidung für Sanktionen getroffen hat, dann kann man aber nicht wegen einer drohenden Gasmangellage plötzlich wieder komplett davon abrücken.

Man würde sich sonst völlig erpressbar machen. Künftig müssen wir ohne russisches Gas auskommen und uns entsprechend organisieren.

Wie denn?

Unsere Kernkraftwerke müssen weiterlaufen, mindestens noch zwei Jahre. Gaskraftwerke, die man umrüsten kann, müssen zügig auf Öl oder Kohle umgestellt werden. Und wir brauchen und bekommen bereits mehr Gas aus den Niederlanden und Norwegen.

Die Regierungen in Bund und Land wollen vor allem erneuerbare Energiequellen wie Windkraft massiv ausbauen. Sie nicht?

Windräder sind dort sinnvoll, wo der Wind weht. Das ist in der Regel in Norddeutschland, offshore. Ich habe grundsätzlich etwas gegen diese Schreddermaschinen, aber für Länder wie Schleswig-Holstein ist das ein Geschäftsmodell. Wir müssen Geld in Infrastruktur investieren, um diesen Strom Richtung Süden zu transportieren statt in unserem windarmen Bundesland tatsächlich 1000 solche Dinger zu bauen.

Die laufen dann 20 Jahre, danach bleiben die Betonsockel stehen, der Boden ist versiegelt. Stattdessen sollte das Land an den eigenen Gebäuden mit Solarenergie vorangehen. Die Regierung reagiert immer nur auf Krisen, sie muss aber mehr agieren.

Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann jüngst mit einem Gasgipfel getan und die Menschen danach zum Gassparen aufgerufen. Ein sinnvoller Schritt?

Wir befürworten es, dass Ministerpräsident Kretschmann eine Kampagne zum Gassparen plant – solange es nicht in Verordnungsorgien ausartet. Die Leute sparen ja sowieso Gas, weil niemand mehr ausgeben will, als er muss. Der Gesetzgeber sollten zudem überlegen, ein Jahr auf Energiesteuern zu verzichten. Das wäre besser, als hier und da und dort mit einem riesigen Bürokratieaufwand zu helfen.

Woher soll das Geld dafür in Zeiten angespannter Haushaltslage und Schuldenbremse kommen?

Deshalb muss man die Schuldenbremse in Baden-Württemberg nicht aussetzen. Man sollte einfach von wünschenswerten, aktuell aber unnötigen Projekten wie Gender-Lehrstühlen oder einer Luxus-Sanierungsvariante der Stuttgarter Oper mit Kreuzbühne und Fassadenverlängerung absehen. Und Asylbewerber sollten Sach- statt Geldleistungen erhalten.

Das würde aber zu einem von Ihnen eben kritisierten riesigen Bürokratieaufwand führen, heißt es aus den Behörden, und zudem hat das Bundesverfassungsgericht Asylbewerbern ein menschenwürdiges Existenzminimum in Form von Geld, zugesprochen. Aber Blick nach vorne: Wie wollen Sie bei Wählerinnen und Wählern wieder mehr punkten?

Wir wollen Baden-Württemberg zukunftsfähig machen. Dafür braucht es jede Menge Investitionen in jegliche Infrastruktur – etwa in die Digitalisierung. Ohne die ist eine Entbürokratisierung gar nicht möglich. Das ist der Bereich mit dem größten Nachholbedarf. Wir wollen das dreigliedrige Schulsystem erhalten und ein verbindliches Vorschuljahr, um den Kindern Deutsch beizubringen und sie für die Schule zu qualifizieren.

Nur so kommen wir raus aus den schlechten Vergleichsstudien. Wir halten auch nichts davon, Noten und damit das Leistungsprinzip in der Schule abzuschaffen. Dann können wir gleich in die Planwirtschaft gehen. Bildung ist der einzige Rohstoff in unserem Land. Deshalb muss den jungen Leuten auch ein Lehramtsstudium schmackhaft gemacht werden.

Wir müssen den Wirtschaftsstandort stärken und den Fachkräftemangel beseitigen. Dafür sollten wir den Kontakt zwischen Handwerk und Schulen verbessern, die Gleichwertigkeit einer Ausbildung mit einer akademischen Bildung stärken, auch mit einer öffentlichkeitswirksamen Kampagne.