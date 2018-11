Rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Tendenzen bei der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) sollen auf der Innenministerkonferenz in dieser Woche thematisiert werden. Die Initiative dafür geht von Bremen aus. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag): „Wir wollen jetzt wissen, wie es in den anderen Bundesländern aussieht.“ Die Verfassungsschützer in Bremen, Niedersachsen und Baden-Württemberg beobachten die Jugendorganisation. Mittlerweile prüft die AfD die Trennung von der JA.

Die Innenminister von Bund und Ländern tagen von diesem Mittwoch an bis zum Freitag in Magdeburg.