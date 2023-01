AfD-Machtkampf wird bleiben

Die Machtfrage in der AfD-Fraktion ist mit der Wahl von Anton Baron zum Vorsitzenden nur formal. aber längst nicht endgültig geklärt. Dem Vernehmen nach war die Stichwahl zwischen ihm und Emil Sänze denkbar knapp. Das zeigt: Die Fraktion ist weiter gespalten.

Seit Jahren tobt ein Kampf zwischen dem eher gemäßigten und dem völkisch-nationalen Teil der AfD. Ein Höhepunkt des erbittert und persönlich geführten Streits war der Landesparteitag im Sommer, aus dem Emil Sänze nach zermürbend langen und häufigen Wahlgängen als einer von zwei Landesparteichefs hervorging.

Leicht werden es Sänze und seine Unterstützer Baron nun nicht machen. Daran hat Sänze nach den Wahlen keinen Zweifel gelassen, wenn er Baron als profillos bezeichnet und ihm mangelnden Intellekt bescheinigt. Von Geschlossenheit ist die Fraktion so weit entfernt wie stets. Sie wird sich wohl auch in Zukunft eher in internen Konflikten zerreiben als für das Land und die Menschen konstruktive Oppositionsarbeit zu leisten.