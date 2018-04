AfD-Kritik an Veranstaltungen zu Kretschmanns Geburtstag

Die AfD-Landtagsfraktion übt Kritik an den Veranstaltungen zum 70. Geburtstag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Fraktionsvize Emil Sänze führte am Donnerstag in Stuttgart den geplanten Empfang am 17. Mai und ein Symposium am 16. Mai unter dem Titel „Demokratische Öffentlichkeit neu denken“ an. Damit werde ein privates Lebensereignis mit einer öffentlichen staatlichen finanzierten Veranstaltung vermischt.

Ein Sprecher des Staatsministeriums entgegnete, der gesellschaftliche Zusammenhalt sei ein Schwerpunktthema von Kretschmanns Politik. „Unsere Aufgabe ist es, Politik in der Öffentlichkeit zu behandeln“, sagte er. Dazu gehöre auch, ein Symposium mit aktuellen politischen Themen zu veranstalten. Kretschmann wird am 17. Mai 70 Jahre alt.