Unter Sicherheitsvorkehrungen der Polizei kommt die AfD heute zu einem zweitägigen Landesparteitag in Heidenheim an der Brenz zusammen. Zu dem Treffen im Congress Centrum werden auch AfD-Chef Jörg Meuthen und die Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weidel als Redner erwartet.

Im Mittelpunkt des bis Sonntag angesetzten 12. Landesparteitags stehen schon seit längerem diskutierte Satzungsfragen - zum Beispiel dazu, wie die AfD im Land es mit der Vereinbarkeit von Amt und Mandat künftig halten will. Ziel sei es, am Ende eine erneuerte Landessatzung zu verabschieden, sagte AfD-Landeschef Ralf Özkara. Die Polizei ist wegen einer angekündigten Kundgebung gegen die AfD mit Einsatzkräften an Ort und Stelle.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat zu einem kilometerlangen Marsch durch die Stadt und zu einer Kundgebung unter dem Motto „Aufstehen gegen Rassismus“ aufgerufen. Es würden etwa 300 Teilnehmer erwartet, sagte eine DGB-Sprecherin. Angekündigt als Redner hat sich auch SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch, der in Heidenheim seinen Wahlkreis hat.

Die Stadt in Ostwürttemberg in der Nähe von Ulm und Aalen hat nach Angaben der Statistischen Landesamtes rund 48 700 Einwohner (Stand 2016). Der Anteil an Ausländern lag demnach bei rund 9400 Menschen oder etwa 19 Prozent.

