AfD im Landtag hat neue Führung

Stühlerücken bei der AfD im Stuttgarter Landtag: Die Abgeordneten haben zum Beginn ihrer Winterklausur am Dienstag Anton Baron zu ihrem neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Er tritt die Nachfolge von Bernd Gögel an, der den Chefposten wegen juristischer Verwicklungen abgibt. Heikel an der Personalie: Der Parteichef der AfD in Baden-Württemberg, Emil Sänze, hatte auch kandidiert.

Baron selbst beschreibt seine Wahl in einer Mitteilung als Verjüngung der Fraktionsführung. „Ich bin sehr überrascht und erfreut über das Vertrauen meiner Fraktionskollegen, die sich damit für einen Generationswechsel entschieden hat“, erklärt der Abgeordnete, der seit 2016 für den Wahlkreis Hohenlohe im Landtag ist. „Ich stehe für die Zukunftsfähigkeit unserer Fraktion und für die konsequente Fortsetzung unserer bürgerlich-konservativen Politik, an der wir morgen auf unserer Klausur weiterarbeiten.“ Der 35-jährige Wirtschaftsingenieur habe sich „nach mehreren Stichwahlen“ gegen Emil Sänze durchgesetzt, heißt es weiter.

Streit der Strömungen

Ob Barons Wahl ein Bekenntnis gegen die stärker rechtsnationale Strömung innerhalb der Partei ist, bleibt abzuwarten. Der 73-jährige Sänze ist dieser jedenfalls zuzuordnen. Seine Attacken galten häufig der Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne). Ihr hatte er etwa abgesprochen, auf einer Reise zu Gedenkstätten an die Opfer des Nationalsozialismus an diese erinnern zu dürfen, schließlich sei sie nicht in Deutschland geboren worden. Aras ist deutsche Staatsbürgerin.

So führt Sänze nun zwar seit einem halben Jahr die Landespartei – in einer Doppelspitze gemeinsam mit Markus Frohnmaier. Sein Ziel, ein Bindeglied zwischen Partei- und Fraktionsspitze zu sein, kann er nun aber nicht mehr verfolgen. Sänze hat nicht nur den Spung an die Fraktionsspitze verpasst. Nach den Vorstandswahlen am Dienstag bekleidet er gar kein Amt mehr.

Ganzer Vorstand neu gewählt

Die AfD im Landtag hat ihren Vorstand verkleinert, vor allem die Zahl der stellvertretenden Fraktionvorsitzenden gesenkt. Als solche wurden erneut Rainer Podeswa (65) und Udo Stein (39) sowie neu Hans-Jürgen Goßner (50) gewählt. Den Posten des Parlamentarischen Geschäftsführers, den bislang Sänze innehatte, bekleidet nun der 30-jährige Fachinformatiker Daniel Lindeschmid.

Sänze gehört dem Fraktionsvorstand somit gar nicht mehr an. Ob er denn auch auf einen anderen Posten als den Vorsitz kandidiert hatte und bei seinen Kollegen durchfiel, ist unklar. Dies seien Interna, die nicht nach außen kommuniziert würden, erläutert ein Fraktionssprecher die Absprache innerhalb der AfD. Unklar blieb daher zunächst auch, ob die bisherigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Rainer Balzer, Rüdiger Klos und Carola Wolle überhaupt angetreten waren.

Sänze kritisiert Baron

Zumindest zeigte sich Sänze nach den Wahlen nicht gerade als guter Verlierer, sondern stichelte gegen seinen neuen Fraktionschef. „Ich sitze seit 2016 im Landtag mit ihm, aber mir ist kein Profil aufgefallen“, sagte Sänze der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, wofür Baron stehe. Baron sei schon immer ein „Passgänger“ gewesen, der sich an Starke angeschmiegt habe, sagte Sänze. „Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu ihm, weil er oft intellektuell nicht folgen konnte – aber er ist ein netter Bursche.“ Sänze kündigte an, sich nun auf die Parteiarbeit konzentrieren zu wollen.

Wenn Baron von einer „konsequenten Fortsetzung unserer bürgerlich-konservativen Politik“ spricht, scheint er damit das Erbe seines Vorgängers Bernd Gögel antreten zu wollen. Bevor dieser zum Jahreswechsel abgetreten war, hatte er die Fraktion fünf Jahre geführt und versucht, sie auf einen gemäßigten Kurs zu führen. Perspektivisch wollte er die AfD als Koalitionspartner für andere Parteien hoffähig machen. Bereits im November hatte er seinen Rückzug angekündigt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 68-Jährigen vor, als Speditionsinhaber Gehälter seiner Mitarbeiter nicht richtig versteuert zu haben. Einen Strafbefehl wegen Schwarzarbeitsvorwürfen in Höhe von 140 Tagessätzen zu je 195 Euro hat er nicht akzeptiert. Weil ein Ende des darauf nun folgende Gerichtsverfahren nicht absehbar sei, wolle er Schaden von der AfD abwenden und abtreten, hatte er begründet.