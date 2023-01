AfD-Fraktion wählt neue Spitze: Übernimmt Sänze jetzt?

Nach dem Rücktritt von Fraktionschef Bernd Gögel wählt die AfD-Fraktion am Dienstag (ab 10.00 Uhr) einen neuen Vorsitzenden oder gar einen ganz neuen Vorstand. Im Gespräch sind mehrere Namen für den Chefposten. Der Einzige, der offen seine Kandidatur erklärt hat, ist der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Emil Sänze. „Ich kämpfe mit offenem Visier“, sagte Sänze der Deutschen Presse-Agentur. Während Gögel als gemäßigt gilt, wird der 73-jährige Sänze dem völkisch-nationalen Flügel der Partei zugerechnet. Wer gegen ihn ins Rennen geht, war bis zuletzt noch unklar. Medienberichten zufolge will auch Udo Stein (40) kandidieren. Jüngere Abgeordnete fordern seit längerem einen Generationenwechsel an der Fraktionsspitze.

Gögel hatte wegen eines Strafbefehls aufgrund von Schwarzarbeitsvorwürfen vor wenigen Tagen seinen Rücktritt erklärt. Sänze hatte zuvor angekündigt, die Fraktion im Falle seiner Wahl auf einen lauteren und schärferen Kurs führen zu wollen. „Wir werden lauter - aber mit Vorschlägen, nicht mit Ungezogenheiten“, hatte er betont. Wenn man Dinge durchsetzen wolle, müsse man sie auch dezidiert vortragen. Und: „Wir sind die Kleinsten, wir müssen ein bisschen lauter sein als andere, wir wollen gehört werden.“

Unter den AfD-Abgeordneten tobte jahrelang ein Machtkampf zwischen gemäßigten Kräften und Anhängern des rechten Rands. Sänze hatte bereits das Amt des Fraktionsvizes inne und ist derzeit Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Seit dem Frühsommer 2022 führt er den Landesverband gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier, der die Jugendorganisation „Junge Alternative“ mitgegründet hat.

