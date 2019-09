AfD-Fraktion verweigert Nachrückerin Senger die Aufnahme

Die AfD-Landtagsabgeordnete Doris Senger darf vorerst kein Mitglied der AfD-Fraktion werden. Ihre Aufnahme scheiterte in zwei Wahlgängen der Fraktion bei ihrer Klausur in Bad Herrenalb (Kreis Calw). Das bestätigte der Fraktionsvorsitzende Bernd Gögel der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Senger habe demnach nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Aufnahme erreicht. Für den Mittwoch sei allerdings ein dritter Wahlgang geplant. „Ich bedauere das schon, dass zu wenig Abgeordnete eine rein sachliche politische Abwägung getroffen haben“, kritisierte Gögel.

Die Unternehmensberaterin aus Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gilt als eher gemäßigt und zog für Lars Patrick Berg in den Landtag ein, der ins Europaparlament gewechselt ist. Sollte Senger am Mittwoch erneut scheitern, würde die AfD-Fraktion nur noch aus 19 Mitgliedern bestehen - derzeit ist sie noch mit einem Abgeordneten Vorsprung die größte Oppositionskraft im Landtag vor der SPD. In der AfD-Fraktion tobt seit langem ein Machtkampf zwischen gemäßigten Abgeordneten um Gögel und Mitgliedern vom rechten Rand.