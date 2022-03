Ärzte im Südwesten beteiligen sich an bundesweitem Warnstreik

Am Donnerstag rief die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund zu einem bundesweiten Warnstreik auf. Auch Personal aus den Krankenhäusern Friedrichshafen und Tuttlingen beteiligte sich. Es geht um verlässliche Ruhezeiten, weniger Belastung und mehr Geld. So versammelten sich etwa 20 Ärztinnen und Ärzte am frühen Donnerstagmorgen vor der Klinik in Friedrichshafen. „Wir sind am Limit“, sagte Jürgen Ehret, Allgemeinmediziner in der Notaufnahme. „Ich möchte nicht mehr Geld, sondern mal wieder meine Familie sehen.“ Nach Angaben der Gewerkschaft nahmen mehr als 1000 Ärztinnen und Ärzte aus kommunalen Kliniken in Baden-Württemberg am Warnstreik teil.