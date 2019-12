Beim Verlassen ihres Hauses hat eine Frau in Göppingen am Heiligen Abend vergessen, die Kerzen ihres Adventskranzes zu löschen. Nachdem diese heruntergebrannt waren, fing der Adventskranz Feuer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. „Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass Schlimmeres verhindert werden konnte.“ Als diese Rauch in der Wohnung der 22-Jährigen bemerkte, alarmierte sie Polizei und Feuerwehr. „So konnte der Adventskranz früh gelöscht werden.“ Niemand wurde verletzt und in der Wohnung entstand lediglich Rußschaden.

