Adlern Mannheim fehlt ein Sieg zur Eishockey-Finalserie

Die Adler Mannheim können heute im Auswärtsspiel bei den Kölner Haien als erste Mannschaft den Einzug in die Finalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft perfekt machen. Der Hauptrunden-Erste führt in der Halbfinalserie mit 3:0 und benötigt noch einen weiteren Sieg. Zuletzt stand der siebenmalige Meister 2015 in der Finalserie. Die Kölner müssten vier Partien nacheinander gewinnen, um das Saison-Aus noch abzuwenden. In der zweiten Halbfinalserie führen die Augsburger Panther gegen Titelverteidiger EHC Red Bull München mit 2:1-Siegen. Das vierte Spiel dieses Duells wird am Mittwoch ausgetragen.

DEL-Spielplan

Kader Adler Mannheim

Spielstatistik