Adler Mannheim zieht als Tabellenführer ins Achtelfinale ein

Die Adler Mannheim haben sich für ihre bislang einzige Saisonniederlage in der Champions Hockey League revanchiert und am letzten Gruppenspieltag die Tabellenführung zurückerobert. Eine Woche nach dem 3:6 gegen Djurgården Stockholm bezwang der deutsche Eishockey-Meister die Schweden am Dienstagabend in der SAP-Arena mit 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) und zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein.

Die Teilnahme an der K.o.-Runde hatte das Eishockey-Team schon vor der Partie sicher. Auch Stockholm war bereits qualifiziert. Die Tore für die Gastgeber erzielten Markus Eisenschmid (3. Minute) und Nicolas Krämmer (13.). Manuel Ågren traf vor 8764 Zuschauern für Stockholm (34.).

