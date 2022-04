Adler Mannheim scheiden im DEL-Halbfinale gegen Berlin aus

Die Adler Mannheim haben ihr Comeback in der Halbfinalserie gegen die Eisbären Berlin nicht vollendet und den Finaleinzug in der Deutschen Eishockey Liga verpasst. Mit dem 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) im entscheidenden Spiel in Berlin ging die Saison der Adler am Donnerstagabend zu Ende. Die Eisbären spielen ab Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen den EHC Red Bull München in maximal fünf Spielen um die deutsche Meisterschaft.

Die Mannheimer hatten nach zwei Niederlagen gegen Berlin in der Halbfinalserie mit 0:2 zurückgelegen, sich die Finalchance mit Siegen in den Aufeinandertreffen drei und vier aber gewahrt. Im entscheidenden Spiel gelang jedoch kein Tor. Manuel Wiederer (21. Minute) und Blaine Byron (46./60.) schossen die Eisbären ins Finale.

Die Mannheimer warten damit auf die erste Endspiel-Teilnahme seit 2019. Die Trainersuche wird nun in den Fokus rücken. Drei Hauptrunden-Spieltage vor Schluss hatte sich der achtmalige deutsche Meister von Pavel Gross getrennt. Bill Stewart hatte wie in der Saison 2017/18 als Interimslösung übernommen.

Playoff-Baum

Kader Adler Mannheim

Kader Eisbären Berlin

Statistik

© dpa-infocom, dpa:220428-99-86210/2