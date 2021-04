Adler Mannheim ohne Stürmer Elias

Eishockey-Talent Florian Elias von den Adlern Mannheim ist aufgrund einer Handverletzung operiert worden. Der 18-Jährige habe sich die Verletzung beim 4:1 im ersten Halbfinalspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg zugezogen, teilten die Adler vor dem entscheidenden Duell mit den Niedersachsen an diesem Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) mit. Elias hatte bereits bei der 1:2-Niederlage nach Verlängerung am Mittwochabend in Wolfsburg gefehlt. Für die Mannheimer von Trainer Pavel Gross ist es der nächste Ausfall nach Nationalstürmer David Wolf und Tommi Huhtala.

© dpa-infocom, dpa:210430-99-420904/2

DEL-Playoffs

Spielplan Adler Mannheim

Vereinsmitteilung