Adler Mannheim in den kommenden Wochen ohne Lehtivuori

Titel-Mitfavorit Adler Mannheim kann womöglich bis zum Ende des Jahres nicht mehr auf Verteidiger Joonas Lehtivuori zurückgreifen. Der Finne fällt mit einer Knieblessur voraussichtlich vier bis sechs Wochen aus, wie der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte. „Mit Joonas fehlt uns in den kommenden Wochen ein wichtiger Verteidiger, der in allen Situationen und Phasen des Spiels auf dem Eis steht“, sagte Trainer Pavel Gross. „Wir hoffen, dass er früher als prognostiziert wieder mitmischen kann.“ Die Verletzung resultierte aus einem Zweikampf vom 5:4 nach Verlängerung der Mannheimer am Sonntag in Bremerhaven.

