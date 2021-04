Adler Mannheim gewinnen klar gegen Kölner Haie

Mit dem fünften Sieg in Serie haben die Adler Mannheim den Kölner Haien erhoffte Punkte in deren Kampf um die Playoff-Qualifikation klar verwehrt. Der Top-Favorit gewann das einzige Karsamstag-Spiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) klar mit 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). Der dominante Tabellenführer Mannheim baute seinen Vorsprung in der Süd-Gruppe vor dem EHC Red Bull München damit zumindest bis Sonntag auf 17 Punkte aus.

David Wolf (15. Minute), Mark Katic (33.), Brendan Shinnimin (47.), Stefan Loibl (49.) und Matthias Plachta (57.) trafen für die Adler. Für die Kölner war nur Michael Zalewski (45.) zum zwischenzeitlichen 1:2 erfolgreich. Die Haie von Trainer Uwe Krupp müssen als Sechster der Nord-Gruppe stark um die Playoff-Teilnahme bangen. Die ersten vier Teams der beiden Gruppen qualifizieren sich für die Viertelfinalserien, die am 20. April beginnen.

