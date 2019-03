Die Adler Mannheim müssen im zweiten Viertelfinal-Spiel bei den Nürnberg Ice Tigers auf Angreifer Andrew Desjardins verzichten. Der Kanadier wurde für ein Foul beim 7:2-Erfolg gegen Nürnberg zum Playoff-Auftakt am Mittwoch nachträglich von der Deutschen Eishockey Liga für ein Spiel gesperrt, wie die Adler am Donnerstagabend mitteilten. Damit fällt der 32-Jährige für die zweite Partie bei den Nürnbergern am Freitagabend (19.30 Uhr) aus.

