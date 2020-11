Adenauer-Nachlass unter dem Hammer: Boccia-Kugeln, Portwein von Franco und eine Radierung von Dalí

Im Februar ist Georg Adenauer, der jüngste Sohn Konrad Adenauers, im Alter von 88 Jahren verstorben. Am Samstag kommt ein Teil seines Nachlasses in Stuttgart beim Auktionshaus Eppli unter den Hammer. Unter anderem ein Boccia-Spiel des ersten Kanzelers der Bundesrepublik, eine Portweinflasche aus dessen Geburtsjahr 1876 und ein Bild, das Salvador Dalí von Konrad Adenauer für dessen Familie in mehrfacher Ausführung angefertigt hat. Für das Stuttgarter Auktionshaus ist es eine Ehre, den Adenauer Nachlass am Samstag gegen 13 Uhr online versteigern zu dürfen. Konrad Adenauer war primär in Köln und Bonn politisch aktiv und zuhause. Der Kontakt zur Familie ist über Franz Eppli und Sven-Georg Adenauer, Enkel des Altkanzlers und Landrat des Kreises Gütersloh, entstanden.