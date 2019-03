ADAC veröffentlicht Ergebnisse zur Dieselnachrüstung

Von Schwäbische Zeitung

In eine Schlägerei artete eine Fahrkartenkontrolle am Samstagabend in der Ulmer Straßenbahn aus. Gegen 17.30 Uhr führte ein 49-jähriger Fahrkartenkontrolleur in der Straßenbahn der Linie 2 Kontrollen durch. Dabei stellte er am Hauptbahnhof einen 50-jährigen Schwarzfahrer fest und war im Begriff, diesen zu kontrollieren.

Dessen 40-jährige Begleiterin wusste dies jedoch zu verhindern und griff laut Polizei den Kontrolleur an. Sie fasste ihn am Hals und drückte ihn gegen eine Haltestange, sodass ihr Begleiter aussteigen konnte.