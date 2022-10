Achtjähriger bei Zusammenprall mit Linienbus schwer verletzt

Ein achtjähriges Kind ist auf dem Heimweg von der Schule in einen fahrenden Linienbus gelaufen und schwer verletzt worden. Der Junge war am Mittwoch in Lauterstein (Landkreis Göppingen) ersten Erkenntnissen zufolge über eine rote Fußgängerampel gerannt, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er den von links kommenden Linienbus übersehen und sei gegen die rechte Seite des Busses geprallt. Ein Helikopter brachte das schwer verletzte Kind in eine Klinik. Der 30-jährige Busfahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Unfälle von Kindern auf dem Schulweg kommen immer wieder vor. Oft sei ein Grund, dass die Kinder es eilig haben, teilte die Polizei mit. Was genau dazu führte, dass der Junge loslief, werde noch ermittelt.

Mitteilung

