Ein Achtjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Mannheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Junge am Sonntag bei Rot über eine Ampel gerannt. Ein 50 Jahre alter Autofahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Der Achtjährige stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde mit Verdacht auf Knochenbrüche ins Krankenhaus gebracht.

Meldung der Polizei