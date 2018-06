Eine Achtjährige ist auf ihrem Fahrrad in Titisee-Neustadt von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Sie wollte ihrem Bruder, der vor ihr fuhr, an einem Fußgängerüberweg über die Straße folgen, wie die Polizei mitteilte. Der 38 Jahre alte Lastwagenfahrer kam ihnen am Donnerstagabend entgegen und versuchte noch, abzubremsen. Das Mädchen wurde zu Boden geschleudert und kam ins Krankenhaus.

Pressemitteilung