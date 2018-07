Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einem missglückten Chemie-Versuch an der Universität Karlsruhe haben acht Studenten am Mittwochabend Reizungen ihrer Schleimhäuten erlitten. Ein 22 Jahre alter Student hatte am Institut für Organische Chemie ein Abfallprodukt neutralisieren wollen, dazu aber versehentlich Schwefelsäure benutzt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen in Karlsruhe mitteilte. Dadurch entstand giftige Stickstoffwasserstoffsäure. Acht Studenten wurden mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, fünf von ihnen blieben zur Beobachtung. Schwere Verletzungen liegen laut Polizei vermutlich aber nicht vor. Die Feuerwehr gab den Lehrsaal nach einer Entlüftung und Reinigung wieder frei.