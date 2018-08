Acht Menschen bei Unfall mit drei Autos leicht verletzt

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos sind in Bad Krozingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) acht Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte ein Autofahrer am Samstag gesundheitliche Probleme und kam von der Straße ab. Dabei stieß sein Auto nach ersten Erkenntnissen mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, in dem vier Menschen saßen. Alle vier wurden leicht verletzt. Der entgegenkommende Wagen prallte daraufhin noch mit einem weiteren Fahrzeug zusammen, in dem laut Sprecher ebenfalls vier Menschen saßen. Auch sie verletzten sich leicht. Weitere Details waren zunächst unklar.

