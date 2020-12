Schädlingsbekämpfung mit unerwünschten Folgen: Durch den unsachgemäßen Einsatz eines Mittels sind in Reutlingen acht Personen leicht verletzt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rauchentwicklung in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Reutlinger Innenstadt hatte am Sonntagnachmittag Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Als Rauchquelle entpuppte sich eine kleine Dose, die sich in einem unverschlossenen und menschenleeren Zimmer im zweiten Obergeschoss befand.

Die reizenden Dämpfe verursachten bei acht Personen Atemwegsreizungen, darunter zwei Polizisten und zwei Feuerwehrmänner. Wer die Dose mit dem Mittel zur Schädlingsbekämpfung aufgestellt hatte, wird derzeit ermittelt. „Wir prüfen auch, ob das Mittel in Deutschland überhaupt zugelassen ist“, sagte ein Polizeisprecher.

Mitteilung der Polizei