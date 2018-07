Der Abwärtstrend beim Wohnungsbau in Baden- Württemberg schwächt sich ab. Zwar sei die Zahl der Baugenehmigungen im ersten Halbjahr 2009 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,3 Prozent geschrumpft, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit. Nach einem Einbruch von rund 27 Prozent im ersten Quartal habe es aber von April bis Juni ein Plus von 7,4 Prozent gegeben. Nach Angaben der Statistiker wurden von Januar bis Juni im Südwesten fast 11 000 Wohnungen zum Bau freigegeben. 5900 von ihnen und damit die meisten Baugenehmigungen betrafen private Haushalte; gefolgt von fast 4500 Wohnungen von Unternehmen. An öffentliche Bauherren gingen Genehmigungen für den Bau von 660 Wohnungen.