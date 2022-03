Abstiegsgefährdeter VfB reist mit neuem Schwung nach Berlin

Beflügelt vom wichtigen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende will der VfB Stuttgart den nächsten Schritt Richtung Verbleib in der Fußball-Bundesliga machen. Der Tabellenvorletzte ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin zu Gast. Man wolle den Schwung in die Hauptstadt mitnehmen und mit breiter Brust auftreten, kündigte Trainer Pellegrino Matarazzo an. Bei einem Punktgewinn würde der VfB zumindest vorübergehend an Hertha BSC auf dem Relegationsrang 16 vorbeiziehen.

