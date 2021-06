Abseilen von Umweltaktivisten: Zeitweise Vollsperrung der A8

Von Schwäbische Zeitung

An mehreren Stellen in den Stadtgebieten von Ravensburg und Weingarten hat ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen Paketklebeband über die Fahrbahn gespannt.

In einer Höhe von etwa1,5 Metern brachte der Täter die Behinderungen im Bereich der Ravensburger Straße und zur Zufahrt der gewerblichen Schule über der Fahrbahn an, teilt die Polizei mit. In keinem der genannten Fälle ist beim Durchfahren des Bandes jemand verletzt oder etwas beschädigt worden.