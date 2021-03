Kommen 2,3 Prozent mehr Lohn? Metall- und Elektroabschluss steht - Details bleiben unklar

Von Schwäbische Zeitung

In Baden-Württemberg wird ab diesem Mittwoch (31. März 2021) die Altersbeschränkung für den Corona-Impfstoff von Astrazeneca umgesetzt. Damit setzt die Landesregierung den Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern um.

Vorausgegangen war eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Das gilt auch im Kreisimpfzentrum in Ummendorf. Von diesem Mittwoch an wird das Präparat in der Regel nur noch für Menschen über 60 Jahren eingesetzt.