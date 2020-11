Abschluss des 6. Spieltags: Hoffenheim gegen Union Berlin

Kurz vor dem anstehenden „Lockdown light“ haben am Wochenende noch zahlreiche Menschen die Zeit genutzt, all das zu tun, was ab Montag nicht mehr möglich sein wird. Denn dann wird es vier Wochen keine Möglichkeit mehr geben, Essen zu gehen. Theater, Kino, Konzerte, Eishalle und Hallenbad werden zu haben.

Am Samstag war der Ravensburger Marienplatz um die Mittagszeit gut besucht. Pflichtbewusst trugen so gut wie alle Marktbesucher eine Maske.