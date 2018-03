Abschleppwagen verursacht Unfall mit drei Leichtverletzten

Ein Abschleppwagen hat in der Stuttgarter Innenstadt einen Unfall mit drei Leichtverletzten verursacht. Der 25 Jahre alte Fahrer des Wagens hatte in der Nacht auf Samstag in der Katharinenstraße ein falsch parkendes Auto abschleppen wollen, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach dem Aufladen des Autos vergas er die Seitenstützen einzufahren, die den Abschleppwagen beim Beladen stabilisieren. Als er anschließend losfuhr, blieb er an einem parkenden Auto hängen und schob vier parkende Autos aufeinander. Drei Fußgänger befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwischen den Autos und wurden leicht verletzt. Der Schaden betrug nach Angaben der Polizei 20 000 Euro.

Pressemitteilung