Dem Verlierer droht das Karriereende, dem Sieger ein WM-Kampf: Die Ausgangslage vor dem Boxkampf zwischen Ex-Weltmeister Arthur Abraham und dem Dänen Patrick Nielsen am Samstag in Offenburg (live ab 22.25 Uhr bei Sport1) ist klar. „Der Sieger kann bald wieder um eine WM boxen, aber der Verlierer muss sich Gedanken machen, ob es nicht besser wäre, mit dem Boxen aufzuhören“, sagte Manager und Promoter Nisse Sauerland am Donnerstag am Kampfort.

Den 38 Jahre alten Abraham noch einmal zu motivieren, war nicht leicht, sagte sein Trainer Uli Wegner, der am Donnerstag seinen 76. Geburtag feierte. „Aber zuletzt war Arthur auf einem guten Weg“, meinte der Kult-Trainer.

Abraham, der seine WM-Titel im Mittel- und Supermittelgewicht 16 Mal verteidigte, kassierte zuletzt eine bittere Niederlage gegen den Briten Chris Eubank. Er träumt von einem weiteren Titel.

„Ich habe alles erreicht, hätte längst aufhören können, doch ich liebe diesen Sport, möchte noch einmal Weltmeister werden - und dann kann ich aufhören. Dafür muss ich Nielsen schlagen“, sagte der Berliner. „Wenn ich verliere ist Schluss, aber dazu wird es nicht kommen“, meinte der zehn Jahre jüngere Nielsen.

Homepage Box-Team Sauerland