Abiturprüfungen an den beruflichen Gymnasien im Land beginnen

Für mehr als ein Drittel der 50.500 Abiturienten im Südwesten beginnt die Prüfungszeit. Die 18.400 Abiturienten an den beruflichen Gymnasien starten an diesem Dienstag mit den schriftlichen Prüfungen in einem berufsbezogenen Fach. Die Prüfungsphase für die 32.100 Abiturienten an den allgemein bildenden Gymnasien beginnt dagegen erst am 30. April.

Erstmals haben die beiden Schultypen getrennte Prüfungszeiten. Das Kultusministerium erklärt dies mit äußeren Zwängen: Der Zeitraum nach Ostern sei für die beruflichen Gymnasien zu spät, erklärt ein Sprecher von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Dann nämlich stünden Prüfungen für andere Abschlüsse an den beruflichen Schulen an – die Lehrer seien hierfür schon eingeplant. Hier liege ein zweites Problem: Es herrsche ein solcher Mangel an Lehrern, auch wegen Krankheit, dass die Prüfungen nicht alle zeitgleich stattfinden können, so der Sprecher.

Zudem sei es nicht möglich gewesen, die Prüfungen für die allgemein bildenden Gymnasien vorzuziehen. In den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch bedient sich das Land aus einem bundesweiten Aufgabenpool. Die Prüfungen müssen deshalb zeitgleich zu den anderen Bundesländern stattfinden.

Die beruflichen Gymnasien haben ihre Prüfungsblätter bereits geliefert bekommen. Die allgemein bildenden Gymnasien bekommen in diesem Jahr erstmals einen USB-Stick mit Aufgaben, die am Tag der Prüfung an den Schulen entschlüsselt und gedruckt werden.

Kritiker wie der Landesschülerbeirat befürchten Komplikationen. Durch einen Testlauf an den Gymnasien fühlt sich das Ministerium aber bestätigt. So sollen die Prüfungen besser vor Diebstahl geschützt sein.