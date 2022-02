Abiturienten bekommen wegen Corona mehr Zeit in Prüfungen

Abiturientinnen und Abiturienten im Südwesten bekommen bei den Abschlussprüfungen in diesem Schuljahr mehr Zeit. Bei schriftlichen Prüfungen mit Bearbeitungszeiten von mindestens 180 Minuten gibt es 30 Minuten obendrauf, erklärte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Das gelte etwa für die Fächer Mathematik und Deutsch. „Die Jahrgänge, die jetzt ins Abi gehen, sind absolute Corona-Jahrgänge“, sagte Schopper. Deswegen seien die Regeln für die Prüfungen - wie schon im vergangenen Schuljahr - angepasst worden.

Lehrkräfte sollen außerdem mehr Prüfungsaufgaben als sonst zugeschickt bekommen, aus denen sie auswählen dürfen. Die schriftlichen Prüfungen beginnen in Baden-Württemberg in diesem Jahr nach den Osterferien am 25. April.

