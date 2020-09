Abgestürzter Gleitschirm? Luftballons lösen Großeinsatz aus

Mehrere luftleere Luftballons haben im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Ein Wanderer hatte einen abgestürzten Gleitschirm in den Baumwipfeln eines Waldes südwestlich des Schluchsees gemeldet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin rückten am Sonntag zahlreiche Einsatzkräfte aus, darunter auch ein Hubschrauber der Polizei. Bei einer genaueren Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass es sich lediglich um mehrere Ballons handelte, die sich in den Ästen der Bäume verfangen hatten.

Mitteilung