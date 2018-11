Abgerissene Oberleitung behindert Bahnverkehr in Mannheim

Eine abgerissene Oberleitung hat am Mannheimer Hauptbahnhof für Verspätungen und Ausfälle im Bahnverkehr gesorgt. Passiert war das Unglück nach Angaben eines Bahnsprechers, als ein Zugführer am Mittwoch eine leere Regionalbahn von einem Nebengleis zur Fahrt in Richtung Mainz bereitstellen wollte. Die Oberleitung sei auf das Dach des Zuges gefallen, verletzt wurde niemand. Die Bahn habe den Strom in dem Bereich, der auch die Gleise 1 bis 3 des Hauptbahnhofs umfasst, abgeschaltet. Anschließend sei die Oberleitung geerdet und repariert worden. Nach knapp einer Stunde lief der Verkehr wieder. Es habe aber einige Probleme im Fernverkehr und Ausfälle im Regionalverkehr gegeben, sagte der Sprecher.