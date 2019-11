Die Abgeordneten des baden-württembergischen Landtags zahlen künftig für ihr Alter in ein Versorgungswerk ein. Nach monatelangen, kontroversen Beratungen beschloss das Parlament am Mittwoch in Stuttgart eine Neuregelung. Damit tritt Baden-Württemberg dem Versorgungswerk von Nordrhein-Westfalen und Brandenburg bei. In der namentlichen Abstimmung votierten 90 Abgeordnete für den Gesetzentwurf zur Neuregelung und 31 Abgeordnete dagegen. Es gab eine Enthaltung. Grüne, CDU und SPD hatten zuvor ihre Zustimmung signalisiert - AfD und FDP hatten angekündigt, dagegen zu votieren.

Der Hintergrund: Früher erhielten Abgeordnete eine staatliche Altersvorsorge (Staatspension). Mit der Reform, die 2011 in Kraft trat, wurde das hinfällig. Stattdessen mussten Abgeordnete, die neu in den Landtag kamen, privat für ihr Alter vorsorgen. Die jüngeren Abgeordneten haben festgestellt, dass das nicht lukrativ ist. Im Februar 2017 beschloss der Landtag deshalb, eine Rückkehr zur Staatspension zu ermöglichen. Nach einem öffentlichen Proteststurm kassierte das Parlament die Entscheidung kurz darauf wieder. Der Beitritt zum Versorgungswerk ist jetzt der Kompromiss.

