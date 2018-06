Abgeordnete gedenken der Opfer des Terroranschlags in Nizza

Die Abgeordneten des Landtags haben der Opfer des Terroranschlags in Nizza gedacht. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) sagte zu Beginn der Sitzung am Mittwoch in Stuttgart: „Wir lassen uns von Terroristen und Fundamentalisten weder spalten noch einschüchtern.“ Sie betonte, dass es zur politischen Verantwortung im Parlament gehöre, gemeinsam am Zusammenhalt der Gesellschaft zu arbeiten. „Wir leben in einer Phase wachsender Verunsicherung.“ Gerade deshalb sei es wichtig, die Ängste der Menschen ernst zu nehmen.

Erinnert wurde zudem an die Toten des versuchten Militärputsches in der Türkei und an die Verletzten des Zug-Angriffs bei Würzburg. In Nizza waren mindestens 84 Menschen getötet worden, als ein 31-jähriger Tunesier auf der Strandpromenade einen Lastwagen in eine Menschenmenge gelenkt hatte.