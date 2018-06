Abgeordnete besorgt über Ergebnisse der Schüler-Vergleichsstudie

Die FDP sieht die mäßigen Ergebnisse der Südwest-Schüler im jüngsten bundesweiten Leistungsvergleich als ein Ergebnis der grün-roten Bildungspolitik von 2011 bis 2016. „Die vergangenen fünf Jahre Grün-Rot waren nicht nur fünf verlorene Jahre, sondern fünf Jahre des Rückschritts für die Bildung in Baden-Württemberg“, sagte FDP-Bildungsexperte Timm Kern am Donnerstag im Landtag. Baden-Württemberg hatte 2016 erstmals am bundesweiten Vergleichsprogramm „Vera 8“ teilgenommen. Ein Ergebnis: Schüler im Südwesten haben Nachholbedarf bei Rechtschreibung und Mathematik.

Mit dem Regierungswechsel zu Grün-Schwarz war das Kultusministerium von der SPD an die CDU gegangen. Grüne und CDU räumten am Donnerstag ein, dass die Herausforderungen an den Schulen groß seien. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sprach von nicht zufriedenstellenden Ergebnissen der Vergleichsstudie und kündigte an, die Regierung werde sich die Kompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen in den Grundschulen genau ansehen. „Dort wird die Basis gelegt.“

SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei forderte Grün-Schwarz auf, nicht bei der Bildung zu sparen: „Bildung kostet Geld.“ Der FDP warf er vor, seit Jahren eine „alte Leier“ zum Thema Bildung zu spielen.

