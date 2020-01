Abgeordnete befassen sich mit Fördergeldern für Kabarettist

Von Schwäbische Zeitung

Der Betriebsrat der ZF und die IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben haben sich im juristischen Streit um die Zeppelin-Stiftung hinter die Stadt gestellt. Sie kritisieren in einer Pressemitteilung den Versuch des Urenkels des Grafen Zeppelin, Albrecht von Brandenstein-Zeppelin, die Stiftung der Kontrolle der Stadt zu entziehen. Am Mittwoch wird der Fall vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen verhandelt.

Die Automobilzulieferindustrie durchlaufe einen Wandel, wie ihn die Branche noch nicht erlebt habe, heißt es in der Mitteilung.