Abgelöster Reifen löst Unfall mit zwei Verletzten aus

Ein abgelöster Reifen hat in Heidelberg einen Unfall ausgelöst, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 24 Jahre alter Mann war am Samstagabend im Süden der Stadt unterwegs, als sich plötzlich aus noch unersichtlichem Grund ein Hinterreifen seines Wagens löste und in den Gegenverkehr rollte. Ein entgegenkommender Wagen kollidierte mit dem Reifen, ein dahinter folgendes Auto konnte nicht mehr bremsen und fuhr ins Heck dieses Wagens. Die Fahrerin und der Fahrer blieben unverletzt, jedoch erlitten die beiden 22-jährigen Mitfahrerinnen in dem auffahrenden Auto leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde von der Polizei auf etwa 21.500 Euro geschätzt.

