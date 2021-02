Abgehängt und aufgerieben – warum manche Schüler jetzt den Anschluss verlieren

Manchmal, wenn die Dinge schlecht für ihn laufen, schämt sich Yaman. Wie neulich, als der Zehnjährige sein Übungsheft Schreibschrift erst gar nicht hervorholen wollte, weil er manche Buchstaben des ABC etwas schief und schräg aufs Papier gebracht hatte. Auch der Fernunterricht über ein Handy fällt dem Viertklässler bisweilen schwer. Dann versteht er nicht, was die Lehrerin genau meint, was sie via Minibildschirm gerade erklären will. „Aber sie kann ja nicht wegen mir den ganzen Unterricht wiederholen“, sagt Yaman.